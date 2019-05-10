الجزائر.. تظاهرات رافضة إجراء #انتخابات_رئاسية ببدوي وبن صالح

صحيفة الخليج الالكترونية

رفض آلاف الجزائريين الذين خرجوا للتظاهر اليوم الجمعة بالجزائر، إجراء انتخابات رئاسية بالرجلين «الأكثر رفضًا خلال المرحلة الجارية: رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، والوزير الأول نور الدين بدوي».

ورفع المحتجون الجزائريون، اليوم الجمعة، شعار «عدالة حرة ليست انتقائية»، منادين بـ«إطلاق سراح رئيسة حزب العمال لويزة حنون، ومحاكمتها مدنيًّا إن كانت لها تهم سياسية».

وتضامن المتظاهرون ضد ما وصفوه بـ«استدراج المحكمة العسكرية لـ(حنون) باستدعائها من قبل قاضي التحقيق بصفة شاهدة»، معتبرين ذلك «خرقًا للديمقراطية التي ينادي بها الحراك منذ انطلاقه في الـ22 فبراير الماضي».

وأدان حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، ما وصفه باعتقال لويزة حنون، معتبرًا في بيانه اليوم «أنه لا يوجد ما يبرر هذا العمل التعسفي والإيذاء؛ الأمر الذي يتنافى مع رغبة الجزائريين في الانفتاح الحقيقي والحريات السياسية والإعلامية».

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وطالبت جبهة القوى الاشتراكية في بيانها بالإفراج الفوري عن لويزة حنون، معتبرةً حبسها «تصفية حسابات شخصية، وانتهاكًا لحقها في التعبير السياسي».

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالجزائر، قد أمر في وقت سابق أمس الخميس، بإيداع لويزة حنون الحبس المؤقت، على خلفية قضية كل من شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة، ورئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق.

ويعتبر حزب العمال من أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر، وكانت أمينته العامة قد أعلنت عدم ترشحها للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في أبريل المنصرم، بعد تأكد ترشح الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.