أدبي أبها يعلن عن فعاليات وبرامج صيفية

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تغريد العلكمي
أعلن نادي أبها الأدبي عن إقامة عدد من الفعاليات والبرامج تنطلق مساء اليوم ولمدة ١٠ أيام من ٥ الى ١٤ من هذا الشهر الكريم بمقر النادي.
وستنطلق البرامج والفعاليات مساء اليوم “بورشة للشباب” يقدمها الأستاذ زيد آل نازح، تليها مسامرة بعنوان ” رمضان في بلدانهم ” ستكون غداً السبت يقدمها عدد من الأدباء والمثقفين العرب وهم كلاً من: الدكتور محمد سلامة من دولة مصر، والدكتور إبراهيم أبو طالب من دولة اليمن، والدكتور محمد العدوي من دولة سوريا، والدكتور علي هاشم من دولة السودان.
كما يقدم النادي محاضرة فكرية بعنوان “الفقه الحي” يوم الثلاثاء القادم للشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الجرعي ويُدير حوارها الأستاذ ناصر جبلي.
وتُختم البرامج يوم الأحد الموافق ١٤ رمضان بمسامرة أدبية بعنوان ” قراءة في أوراق شاعر بعيد عن الأضواء” للأستاذ عبدالله خضر الغامدي وإدارة اللقاء من الأستاذ ظافر الجبيري.
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