سفارتنا في #اليابان تؤكد سلامة السعوديين عقب #زلزال_ميازاكي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت سفارة خادم الحرمين في اليابان، اليوم الجمعة، سلامة جميع المبتعثين والمواطنين السعوديين، عقب وقوع زلزال ميازاكي، بفوة 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت السفارة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنها تتابع آثار الزلزال في ميازاكي، الذي وقع اليوم، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين.

وأهابت السفارة، بالمواطنين السعوديين، التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، مشيرة إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على رقم (09055833862 – 0335895242) متمنية السلامة للجميع.

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وكانت هيئة الأرصاد اليابانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنَّ زلزالًا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب اليابان، دون أن يستدعي ذلك صدور تحذير من أمواج مد عاتية «تسونامي». ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات بعد أن هزَ الزلزال الجزء الجنوبي من جزيرة كيوشو.

وأوضحت هيئة الأرصاد اليابانية، أنَّ مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة، كان خارج مقاطعة ميازاكي في كيوشو، وعلى عمق 20 كيلومترًا. وتقع اليابان التي تُعد عرضة للزلازل، عند التقاء أربع ألواح تكتونية، كما أنها تضم أكثر من 100 بركان نشط.

وتتعرض اليابان للزلازل بشكل شبه يومي، وتعد الدولة رقم واحد على مستوى العالم من حيثُ التعرض للزلازل، ويرجع هذا الأمر إلى طبيعة البلد الجغرافية والتضاريس التي تحدث بها.