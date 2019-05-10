تنبيهات من تدني مدى الرؤية في طرق #الطائف و #الخرمة و #رنية و #الساحل

صحيفة الخليج الالكترونية نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (٩١١)، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاءٍ متفرقة من طرق: الطائف، الرياض، الخرمة، رنية، الساحل. Advertisements ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر لسلامة مرتادي الطرق.

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