سلمان_للإغاثة يواصل توزيع #وجبات_الإفطار الجاهزة في #حضرموت و #الضالع

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الخليج - واس
واصل اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت؛ حيث تم اليوم توزيع 800 وجبة إفطار جاهزة على الأيتام والأسر الفقيرة والنازحين وعابري السبيل والمرضى في المستشفيات الحكومية مثل ابن سيناء، ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة.
ويأتي هذا التوزيع في إطار المساعدات التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.
كما واصل اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال، توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع؛ حيث تم أمس توزيع 1.530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى بالمستشفيات وعابري السبيل وسائقي المركبات والنقاط الأمنية، يستفيد منها 1.530 فردًا.
ويأتي التوزيع ضمن الجهود التي تقدّمها المملكة في مختلف المجالات الإغاثية والإنسانية من خلال المركز، للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.
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