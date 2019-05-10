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صحيفة الخليج الالكترونية
نبّهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب المنشآت؛ بعدم بقاء المرأة العاملة أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة.
وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دعت الوزارة أصحاب العمل مراعاة بعض الضوابط النظامية لفترة الراحة، وهي تتمثل في عدم بقاء المرأة العاملة أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة، وألا تقل فترة الراحة عن نصف الساعة في المرة الواحدة، ولا يجوز إلزام العاملة بالبقاء خلال فترة الراحة في مكان العمل.
وكانت وزارة الخدمة المدنية، قد أعلنت في مطلع مايو الجاري، أوقات العمل في رمضان، وحددتها بخمس ساعات يوميًّا، وقالت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إن ساعات العمل اليومية، هي خمس ساعات تبدأ من العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساءً، مشيرةً إلى أنّ إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم 25 رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر #العمل: إلزام المنشآت بمنح النساء “فترةً” للراحة والصلاة وحدًا أقصى للعمل المتواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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