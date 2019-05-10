جامعة_الطائف: هذه شروط القبول بالدبلوم والبكالوريوس

الخليج - واس

أعلنت جامعة الطائف، شروط القبول وآلية المفاضلة في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي المقبل 1440/ 1441.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، عن عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله السواط، قوله: إنَّ شروط القبول التي أقرّها مجلس الجامعة، تضمَّنت شروطًا عامة لجميع المتقدمين؛ وكذلك شروطًا خاصة ببعض التخصصات المتاحة للقبول.

وأضاف أنّ الشروط العامة للقبول، تضمَّنت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم لابن سعودي، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات.

وتشمل الشروط كذلك، ألا يكون المتقدم قد فُصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلًا أكاديميًا، وإذا اتضح بعد قبوله أنه قد سبق فصله فيعد قبوله لاغيًّا، كما يشترط عدم وجود طلب سابق للمتقدم في جامعة الطائف، وكذلك يشترط دخول الاختبارات اللازمة للتخصص، وألا تقل النسبة الموزونة الحاصل عليها عن 70% لدرجة البكالوريوس، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة.

وحول الشروط الخاصة للقبول ببعض التخصصات، كشف السواط عن أنّه يشترط حصول المتقدم للالتحاق بالكليات الصحية على نسبة لا تقل عن 90% في الثانوية العامة، وحفظ المتقدم للالتحاق بتخصص القراءات للقرآن الكريم كاملًا، واجتياز المتقدم للالتحاق بتخصص التربية البدنية لاختبار اللياقة البدنية، كما يشترط حصول المتقدم للالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية على درجة 52 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية، وأخيرًا ألا تقل النسبة المكافئة للراغبين في الالتحاق بكلية التربية عن 80%.

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وتطرّق السواط إلى آلية المفاضلة بين المتقدمين بمختلف التخصصات؛ حيث أوضح أنَّ المفاضلة بين المتقدمين لكليتي الطب والصيدلة تشمل حساب النسبة الموزونة بواقع 30% للثانوية العامة، و30% لاختبار القدرات (لا تقل الدرجة عن 75)، و40% للاختبار التحصيلي (لا تقل الدرجة عن 75)، وبالنسبة لكليات العلوم الطبية التطبيقية والهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات، فيتم حساب النسبة الموزونة أيضًا بواقع 30% للثانوية العامة، و30% لاختبار القدرات (لا تقل الدرجة عن 70)، و40% للاختبار التحصيلي (لا تقل الدرجة عن 70).

وأشار إلى أنَّه فيما يخص آلية المفاضلة لكلية العلوم، وتخصُّصات المحاسبة والاقتصاد، والتصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، فيتم حساب النسبة الموزونة بواقع 40% للثانوية العامة، و30% لاختبار القدرات، و30% للاختبار التحصيلي، وبالنسبة لكليات التربية والآداب والشريعة والأنظمة وإدارة الأعمال، وتخصصات نظم معلومات إدارية والتسويق والفنون وتصميم الأزياء والنسيج، فيتم حساب النسبة الموزونة للثانوية العامة والقدرات فقط بواقع 50% لكليهما.

وأفاد السواط بأنَّ آلية المفاضلة الخاصة بكلية المجتمع، تشمل حساب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية بواقع 40% للثانوية العامة، و30% لاختبار القدرات، و30% للاختبار التحصيلي، أمَّا بالنسبة للتخصصات النظرية، فيتم حساب النسبة الموزونة للثانوية العامة والقدرات فقط بواقع 50% لكليهما.

ولفت عميد القبول والتسجيل، إلى تطبيق آلية المفاضلة والشروط نفسها لكل تخصُّص متاح في الكليات الجامعية بمحافظة تربة والخرمة ورنية بآلية المفاضلة والشروط نفسها الخاصة بالتخصصات المماثلة لها في مقر الجامعة الرئيسي بالطائف.

وكانت جامعة الطائف، قد أعلنت سابقًا، أنَّ بوابة القبول ستفتح لاستقبال طلبات تجسير الكلية التقنية؛ اعتبارًا من يوم 14 رمضان إلى يوم 20 من الشهر نفسه، فيما ستفتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس ودبلوم المجتمع والمنح الداخلية «المنح الداخلية خاصة بالطلبة المقيمين» يوم 9 شوال إلى 26 من الشهر نفسه، فيما ستغلق البوابة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.