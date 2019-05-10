بالصور... هذا ما فعله السيسي بعد صلاة أول جمعة في رمضان

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة 10 مايو / آيار.

وبحسب البيان، فإن السيسي قام، بعد صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان، بجولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير، التي تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق، التي قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنين على جوانب الطريق.

وأضاف: "وجه السيسي في هذا الإطار باستمرار التوسع في عملية التطوير الخدمي والتنسيق الحضاري للمنطقة علي نحو يخدم أهالي المنطقة ويوفر فرص عمل لهم، حيث تفقد أحد المتاجر التي كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالي المنطقة، الذي كان يفترش الطريق من قبل، وذلك حرصا على سلامته ولتوفير عمل له".

وأدى السيسي صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بمنطقة النخيل، الذي تم تشييده مؤخرا، وذلك إيذانا بافتتاحه رسميا، حيث يتسع لحوالي ٤٠٠ مصلي، وأطلق عليه "مسجد الحي القيوم".