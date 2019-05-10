وزير التجارة السوري يطالب التجار بعدم رفع الأسعار خاصة في رمضان

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وبحسب صحيفة "تشرين" السورية، بحث الوزير النداف مع أعضاء غرفة تجارة دمشق ورئيسها غسان القلاع، الطرق والسبل التي يجب اتخاذها لتطوير الصناعة الوطنية ودعمها، فيما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وأضاف النداف أنه يتوجب على التجار عدم رفع سعر أي سلعة أو مادة غذائية، وبيع جميع المواد بسعر قريب من سعر التكلفة ليتلمس المواطن ما وعد به، وخصوصاً في أيام هذا الشهر الفضيل.
وأوضح النداف أنه يتم العمل على تنشيط عجلة الإنتاج الصناعي والتجاري، ودعم الصناعة الوطنية، وحماية المنتج الوطني، وترشيد عملية الاستيراد والتصدير من وإلى السوق السورية.
وأشار النداف أن الحكومة السورية تقف على مسافة واحدة من جميع الفعاليات الاقتصادية، التي تساهم في الاقتصاد الوطني، وتعمل على تقديم الدعم لهم ليعود ذلك بالفائدة على المواطن السوري.
وتابع النداف أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الرادعة بحق كل من يقوم ببيع مواد مجهولة أو مغشوشة أو فاسدة، أو يقوم برفع الأسعار، وسوف تطبق العقوبات المستحقة عليه.
وأكد رئيس غرفة تجارة دمشق القلاع، أن الغرفة تسعى إلى توفير جميع المنتجات والاحتياجات للمواطنين، وأوضح أن كل ما تقوم به الغرفة يصب في مصلحة المنتج والمستهلك والتاجر على حد سواء، بالإضافة إلى تنشيط الحركة ضمن السوق الوطنية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جميع الأصعدة.
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