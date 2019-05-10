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© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
ويعد الاجتماع هو الأول بعد مغادرة لوليسغارد في 24 نيسان/ أبريل المنصرم إلى السعودية ولقائه برفقة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض.
كان المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش قد أكد في تصريحات صحافية الأربعاء إن "المبعوث الأممي أخفق في إقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة وموانئها، كما أخفق في دفع الميليشيات لرفع القيود عن حركة كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد".
ومنذ توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في جولة مفاوضات السلام بالسويد، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى اتفاقات بشأن الحديدة وتبادل الأسرى ومحافظة تعز، إلا أنها لم تنفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيلها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بتقييد حركة لوليسغارد في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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