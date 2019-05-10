انت الان تتابع «مريض جدًا».. زين العابدين يوصي بدفنه في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف رئيس حركة مشروع تونس في تدوينه على حسابه بـ"فيسبوك"، أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي "مريض جدا"، استنادا إلى "أخبار مؤكدة". وقال منير بن صالحة في تصريحات لإذاعة "موزاييك أف أم"، صباح الخميس إن الرئيس التونسي الأسبق بن علي بصحّة جيدة وليس في غيبوبة ولا هو على فراش الموت، مضيفا: "أمس (الأربعاء) أفطر بن علي على المائدة مع عائلته"، مشدّدا على أن وضعه الصحي "ينسجم مع عمره 83 سنة. وأشار إلى أنه أوصى بأن يدفن في المملكة العربية السعودية، معتبرا أن ذلك خيار شخصي، لا يحرمه من حقّه في أن يدفن في بلده.

من جهة أخرى قال مرزوق إن أبناء الرئيس الأسبق لا شوائب قانونية حولهم وأن عودتهم إلى تونس لا يهدد أمن البلاد، مشيرا إلى ضرورة حفظ كرامتهم. وأضاف أن تونس لن ''تستقيم أمورها بالانتقام والتشفي لان آثاره عكسية"، بحسب "سبوتنيك". وعلق قائلا: "كنت أظن أن بعض الإعلاميين يعمدون إلى ذكر بن علي لإثارة الجدل، فتبين