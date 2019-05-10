الاحتلال يقمع مسيرات العودة شرقي غزة ويصيب فلسلطينيين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إصابة خمسة متظاهرين فلسطينيين بجراح مختلفة شرقي القطاع، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات.
ويقمع جيش الاحتلال هذه المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.
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