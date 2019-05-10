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الاحتلال يقمع مسيرات العودة شرقي غزة ويصيب فلسلطينيين

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصيب خمسة متظاهرين فلسطينيين بجراح مختلفة من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إصابة خمسة متظاهرين فلسطينيين بجراح مختلفة شرقي القطاع، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات.

 

وشارك فلسطينيون مساء اليوم الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس 2018.

 

ويقمع جيش الاحتلال هذه المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة. 

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