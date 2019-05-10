رغم قيود الاحتلال.. 180 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي، أدى نحو 180 الف فلسطيني صلاة الجمعة الأولى من شهررمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 180 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.

ومنعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عامًا من سكان الضفة الغربية وجميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في شوارع المدينة منذ ساعات صباح اليوم.

Advertisements

وبدأ توافد الفلسطينيين من سكان القدس والمدن والبلدات العربية في الداخل والنساء ومن هم فوق سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية منذ ساعات صباح اليوم.

وحيا الشيخ أحمد سليم، وخطيب الأقصى، في خطبة الجمعة الفلسطينيين الذين جاءوا إلى المسجد الأقصى لتأكيد تمسكهم بقبلتهم الأولى.

ودعا الشيخ سليم الفلسطينيين إلى الوحدة لمواجهة التحديات وعلى رأسها صفقة القرن الأمريكية.