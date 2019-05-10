مصر تنظم "أكبر مائدة إفطار" في العالم

ووفق ما ذكر موقع "المصري اليوم"، فإن شركة العاصمة الإدارية تنظم أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم، بحضور ومشاركة كل شركاء نجاح العاصمة، وممثل عن موسوعة غينيس، مضيفا أن الحدث سيجري خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.
وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الدعوة تأتي تحت شعار "مصر بتفطر في العاصمة"، حرصا من القائمين على مشروع العاصمة الإدارية أن يلتف الجميع حول مائدة إفطار رمضانية واحدة، تجمع كل المصريين بكافة أطيافهم جنبا إلى جنب مع إخوانهم بناة العاصمة.
وتمثل العاصمة الإدارية الجديدة خطة طموحة لإنشاء مدينة كبرى على بعد 45 كلم شرقي القاهرة، وكان قد أعلن عنها في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية، عقدت في شرم الشيخ.
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