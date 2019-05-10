شكرا لقرائتكم خبر عن معارض فنزويلى يحتمى بمقر السفارة الإيطالية لتجنب الاعتقال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن النائب الفنزويلى أمريكو دى جراتسيا ، المتهم بدعم انتفاضة فاشلة ضد الرئيس نيكولاس مادورو، أنه لجأ إلى مقر السفارة الإيطالية فى كاراكاس، وهو ثالث معارض يحتمى فى مقر السفارة لتجنب الاعتقال.
ووفقا لصحيفة "لا خورنادا" المكسيكية فقال جراتسيا "أنا لن أتذوق الديكتاتورية المخدرة واستخدامى كرهينة ،وأواصل القتال ،وأقدر ترحيب إيطاليا".
واتهم جراتسيا الحكومة الفنزويلية بانتهاك حقوق الإنسان والفساد وتهريب المخدرات والارهاب.
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