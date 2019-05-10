شكرا لقرائتكم خبر عن معارض فنزويلى يحتمى بمقر السفارة الإيطالية لتجنب الاعتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن النائب الفنزويلى أمريكو دى جراتسيا ، المتهم بدعم انتفاضة فاشلة ضد الرئيس نيكولاس مادورو، أنه لجأ إلى مقر السفارة الإيطالية فى كاراكاس، وهو ثالث معارض يحتمى فى مقر السفارة لتجنب الاعتقال.

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ووفقا لصحيفة "لا خورنادا" المكسيكية فقال جراتسيا "أنا لن أتذوق الديكتاتورية المخدرة واستخدامى كرهينة ،وأواصل القتال ،وأقدر ترحيب إيطاليا".

واتهم جراتسيا الحكومة الفنزويلية بانتهاك حقوق الإنسان والفساد وتهريب المخدرات والارهاب.