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غرق 70 مهاجرا على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة أن مايقرب من 70 مهاجرا على الأقل غرقوا  قبالة ساحل تونس وتم إنقاذ 16.

فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد الغرقى يتراوح بين 50 و70 شخصا على الأقل ،مشيرة إلى أن القارب أتى من ليبيا.

 

 

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