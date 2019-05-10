جبران باسيل يوجه رسالة قوية لإسرائيل

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وجاءت تصريحات جبران باسيل، ظهر اليوم الجمعة، بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقره في عين التينة. وذلك بحسب صحيفة "الوفد".
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إننا تحدثنا في موضوع الحدود البحرية والبرية، وتم تنسيق الموقف ونحن ليس لدينا خوف من المس بهذه الحقوق لكن هناك آلية للتفاوض، وإسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا.
ويأمل باسيل أن "نتمكن من القيام بالتفاهمات اللازمة، لأن الأخطار القادمة من الخارج كبيرة، ومنها خطر التوطين، وأيضا ما يحضر على مستوى المنطقة بموضوع صفقة القرن"، مشددا على أن "هناك الكثير من مكامن القوى في اقتصادنا وماليتنا".
والجدير بالذكر أن هناك نزاعاً حول ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط والمنطقة الاقتصادية بين لبنان وإسرائيل. وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومترا مربعا.
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