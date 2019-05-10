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© AFP 2019 /
وأشار المحلل السياسي الجزائري، إلى أن الجيش يريد أن يكسب أكبر وقت لتحييد المناوئين له، وهم من يمثلون أمام القضاء الآن بتهمة الالتفاف على الحراك والانقلاب على المؤسسة العسكرية، التي تريد إدارة المشهد مع استخدام الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أداة لتحقيق ذلك.
وقال إسماعيل خلف الله: "ابن صالح لا يستطيع أن يحرك شيئا دون المؤسسة العسكرية، وهناك من يقدس أشخاص بعينهم ومن يرى أن انتقاد الدستور لا يجوز مع أنه يتم انتهاكه كل يوم عدة مرات".
وأكد المحلل السياسي الجزائري أن الحراك الشعبي يزداد يوما بعد يوم وفي فعاليات اليوم يطالب بتفعيل المادة رقم 7، التي تقول أن الشعب هو صاحب السلطات والمادة 8، التي تدعو لأن يمارس الشعب ما يريد عن طريق الاستفتاء والمؤسسات المنتخبة.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي جزائري: لا توجد مؤشرات لإقامة الانتخابات الرئاسية في يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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