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وأضاف المحجوب في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر لاحقا، أن سلاح الجو الليبي ينفذ عملياته عبر ثلاث مراحل.
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وفي وقت سابق، أمس الخميس، أفاد مصدر عسكري في سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، استهداف الطيران الحربي، عدة مواقع في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال المصدر العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الجوية الليبية التابعة لغرفة عمليات الكرامة، استهدفت موقع للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في مقر الدعوة الإسلامية بطريق الجبس جنوب طرابلس"، مشيرا إلى أن سلاح الجو الليبي استهداف كذلك مخازن للذخائر في منطقة جنزور".
وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات عنيفة منذ إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الرابع من أبريل / نيسان الماضي، عمليات عسكرية أطلقها الجيش الليبي للقضاء على ما وصفه بالإرهاب في العاصمة طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي لـ"سبوتنيك": الغارات الجوية في طرابلس تجري على 3 مراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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