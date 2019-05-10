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تعزى دهشة السودانيين من كباشي إلى وضعه نظارة شمسية سوداء على عينيه، أثناء اجتماعه مع ممثلي الأحزاب السياسية داخل قاعة الصداقة. وذلك وفقا للموقع الإلكتروني "كوش نيوز".
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وسخر البعض معلقاً:
بالنسبه للنظارة اللابسه الفريق كباشي، هذه النظارات من شركة Ana bakdeb غالية الثمن تباع فقط للرؤساء والأثرياء، تحتوي كاميرا باشعة تحت الحمراء، تكتشف المتفجرات والأسلحة، وحتى اختلاف في دقات القلب للشخص المقابل، لمعرفة إن كان يكذب أو يقول الحقيقة صدق وإن لم تصدق، أعد قراءة اسم الشركة جيداً".
وعلق آخر:
مظهرك لمن يوزعوا ليك الورق والأربعة جواكر تكون معاك، دي خمسين عسكرية لأحزاب بلادي الوهمية.
فيما فسرها آخرين بأنها "خشية أن يجيهو كرسي طاير يقد عينو الجماعة شغالين فليق، وضرب بالكراسي في القاعة غايتو شر البلية ما يضحك، في إشارة للاشتباكات بالأيدي والكراسي التي حدثت بين ممثلي الأحزاب السياسية بالاجتماع".
وشهد اجتماع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية في السودان مع المجلس العسكري، معركة حامية بالكراسي، بعد تصريح أحد أعضاء المجلس العسكري عن قوى الحرية والتغيير.
كانت هذه تفاصيل خبر الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري يثير دهشة السودانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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