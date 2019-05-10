إصابات إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان بالضفة

رام الله / أيسر العيس/ الخليج 365

أصيب فلسطينيان بجروح والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الجمعة، إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان وجدار الفصل، انطلقت في بلدة كفر قدوم شمالي الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان، للأناضول، أن فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من بينهما طفل أصيب في منطقة الظهر، وتم تقديم العلاج لهما ميدانيا.

ورشق المشاركون في المسيرة القوات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، خلال المسيرة التي نظمت للمطالبة بفتح مدخل القرية المغلق منذ 15 عاما.

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وتنظم الجمعة من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164مستوطنة، و116بؤرة استيطانية.

وبدأت إسرائيل بناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل في 2002؛ بحجة منع "تسلل فلسطينيين بغرض تنفيذ هجمات ضدها". -الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.