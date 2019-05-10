آلاف المعتصمين بالخرطوم يؤدون أول صلاة جمعة رمضانية

الخرطوم / الخليج 365

أدى آلاف المعتصمين السودانيين أول صلاة جمعة في رمضان، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ حيث يعتصمون منذ 6 أبريل/نيسان الماضي.

واليوم هو الجمعة الخامسة منذ بدء الاعتصام أمام مقر الجيش للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وحسب مراسل "الخليج 365" أدى المعتصمون الصلاة في ساحتين بمقر الاعتصام؛ نظراً لكثرة الأعداد وارتفاع درجة الحرارة.

وأم المصلين في الساحة الأولى الشيخ إبراهيم أدم، وفي الساحة الثانية الشيخ عبد الرحمن حسن.

وطالب الشيخ عبد الرحمن حسن، المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وقال: "جربنا حكم العسكر ولا نريده أن يتكرر؛ فلقد جربناه ولم نرى فيه غير الظلم والفساد".

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وطالب المجلس العسكري باعتقال قادة النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

وعقب الصلاة ردد المتعصمون هتافات من بينها "حرية.. سلام وعدالة.. (دولة) مدنية خيار الشعب"، و"مدنية قرار الشعب".

ويواصل السودانيون اعتصامهم للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ أواخر العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب المحتجين، كما حدث في دول عربية أخرى.

وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية لأداء المهام التنفيذية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.