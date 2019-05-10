شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء امتلاك العقارات بهذه المناطق في نظام «الإقامة المُميزة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال عضو مجلس الشورى اللواء محسن شيعاني: “إن مشروع نظام الإقامة المُميزة في المملكة يستثني امتلاك العقار في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية”.

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وأضاف شيعاني أن المشروع يتيح للراغبين في الإقامة الدائمة أو المؤقتة امتلاك العقار والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم والصحة، وجميع المرافق وفق الأنظمة المرعية في المملكة التي يخضع لها المواطن.

ولفت إلى أن ذلك سيتم وفق رسوم يدفعها راغب الإقامة الدائمة أو المؤقتة، بالإضافة إلى ضرورة توفر بعض الشروط أبرزها خلو السجل الأمني للمقيم من السوابق، وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المُعدية، وكذلك وجود التأمين الصحي والبنكي.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر – وفقاً لـ”عكاظ” – أن من بين المزايا الأخرى التي تمنحها “الإقامة الدائمة” حرية التنقل والسفر للخارج ذاتياً.