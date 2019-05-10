شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر.. 86 موقوفاً في قضايا أمنية بينهم 52 مواطناً والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

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تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 86 متهماً من جنسيات مختلفة في قضايا أمنية، وأوقفتهم رهن التحقيق في سجون المباحث، وذلك خلال الفترة من الأول من شعبان الماضي وحتى الأول من رمضان الحالي.

وأوضحت “نافذة الخليج 365” التابعة لوزارة الداخلية أن الموقوفين من 11 جنسية عربية وآسيوية، بينهم 52 مواطناً، و11 سورياً، و6 سريلانكيين، و4 فلسطينيين، بالإضافة إلى 3 باكستانيين، و3 يمنيين، و2 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية الأردنية، إلى جانب موقوف واحد من كل من الجنسيات الأفغانية، والإندونيسية، والهندية.

وبلغ إجمالي عدد الموقوفين بسجون المباحث حتى الآن 5262 موقوفاً، من بينهم 4247 مواطناً، و352 يمنياً، و253 سورياً، و72 باكستانياً، إلى جانب 10 بحرينيين، و7 من ميانمار، إضافةً إلى موقوفين من جنسيات أخرى.