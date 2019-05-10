شكرا لقرائتكم خبر عن مسمار طوله 15 سم اخترق عينها.. إنقاذ امرأة من العمى بـ«سكاكا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، من إنقاذ عين امرأة ثلاثينية بعدما استقر في عينها مسمار طوله 15 سم. Advertisements وتعامل الفريق الطبي مع حالة المريضة، التي أُصيبت بمسمار في عينها اليسرى؛ حيث تم إجراء تدخل جراحي فريد من نوعه بشكل عاجل، وإخراج المسمار من العين المصابة، والحفاظ على كرة العين وإنقاذ البصر من العمى.

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