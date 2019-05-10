المعارضة السورية تشن هجوما لاستعادة مواقع في ريف حماة من القوات الحكومية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

بدأت فصائل المعارضة السورية اليوم الجمعة هجوماً واسعاً لاستعادة مدن وبلدات كانت القوات الحكومية السورية قد استولت عليها في ريف حماة شمالي سورية خلال اليومين الماضيين.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) " دخلت فصائل المعارضة بلدة كفرنبودة صباح اليوم بعد كسر خطوط دفاع القوات الحكومية وتجري الان معارك في الاحياء الشمالية الشرقية ".

وأكد القائد العسكري ،الذي لم يتم تسميته، للـ(د.ب.أ) " سقط قتلى وجرحى من عناصر القوات الحكومية بعد استهداف ثلاث سيارات بينها سيارة عسكرية كبيرة لهم ومواقعهم بصواريخ موجهة ما دفع عدد كبير منهم للهروب ومغادرة البلدة ، وتدخل الطيران الروسي الذي قصف نقطة للقوات الحكومية ".

يشار إلى أن الحكومة السورية وحليفتها روسيا بدأتا الأسبوع الماضي موجة هجمات على معقل المعارضة في محافظتي إدلب وحماة، حيث تعرضت المستشفيات والمراكز الصحية هناك للقصف.

Advertisements

وقرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة بشأن سورية مع تنامي المخاوف من تصاعد الضربات الجوية ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حماة وادلب شمالي سورية، وذلك بناء على طلب ألمانيا والكويت وبلجيكا، التي تشترك في المسؤولية عن القضايا الإنسانية في الأجندة السورية بمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.

وأعلن أمس الخميس اكثر من 30 فصيلاً عسكرياً في محافظتي حماة وادلب ابرزها هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة وحركة احرار الشام وجيش العزة وجيش النصر وجيش المجاهدين وجيش ادلب الحر عن اطلاق غرفة عمليات " فتح دمشق "ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة الى جبهة كفرنبودة وقلعة المضيق وجبل شحشبو.