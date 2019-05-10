وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "تاب" اليوم الجمعة "غرق ما لا يقل عن 70 مهاجراً، يوم الجمعة، في أعقاب غرق قاربهم على مستوى المياه الدولية، على بعد 40 ميلاً من صفاقس. تم إنقاذ ستة عشر شخصا بواسطة قوارب الصيد".
وأفادت الوكالة بأن "المهاجرون من أصل جنوب الصحراء، قد أبحروا من ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: غرق 70 مهاجرا وإنقاذ 16 آخرين قرب السواحل التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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