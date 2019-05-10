شكرا لقرائتكم خبر عن جمع مليون ريال خلال يومين لعتق رقبة مقيم مصري من القصاص بالخرج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر عن اكتمال جمع مبلغ مليون ريال دية مقيم مصري محكوم عليه بالقصاص في الخرج، وذلك قبل تنفيذ الحكم بعد أن قضى 11 سنة بالسجن.

وأوضحت المصادر أن جهات خيرية أعلنت عن بدء جمع الدية في محافظة الخرج، وخلال يومين تم جمع المبلغ لعتق رقبة المقيم، وذلك بعد مناشدات عدة قام بها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي؛ وفقاً لـ”الوطن”.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل 11 عاماً، عندما أقدم مقيم مصري على قتل ابن جلدته في الخرج وهو أحد أقاربه إثر خلاف عائلي حصل بينهما، وعلى إثر ذلك حكم عليه بالقصاص، واستمرت المفاوضات 11 عاماً بين عائلة الجاني وعائلة المجني عليه في بلده الأصلي مصر، وأسفرت عن تنازل أهل المجني عليه عن القصاص وقبلوا الدية التي قدرت بمليون ريال.