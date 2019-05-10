شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: القبض على طرفي حادثة الـ«لاندكروزر» والـ«هايلكس» بعسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير: كشفت مصادر أن الجهات الأمنية نجحت في إلقاء القبض على طرفي حادثة الـ”لاندكروزر”، والـ”هايلكس”، التي وقعت في مركز بحر أبو سكينة بمنطقة عسير – وفقاً لـ”عكاظ” -. وكان مقطع فيديو متداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أظهر تدخل المارة لحل خلاف بسيط بين قائد مركبة لاندكروزر وقائد مركبة هايلكس، إلا أن الأمر تطور بينهما وتعمد قائد الـ”لاندكروزر” صدم الـ”هايلكس” من الخلف بقوة؛ مما أدى إلى ارتطامها بكتل أسمنتية على جانب الطريق، وإصابة قائدها.

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