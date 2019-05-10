شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات (نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة،كذلك على منطقتي الرياض والشرقية) كما يتوقع تأثير العوالق الترابية على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.