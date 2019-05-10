انت الان تتابع العليا لمسيرات العودة تكشف موعد الإضراب الشامل بغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة، أن يوم 15-5 -2019 هو يوم إضراب شامل يعم كل مرافق الحياة، داعية جماهير الشعب الفلسطيني للالتزام الكامل به، وذلك من أجل توجيه رسائل للاحتلال الاسرائيلي وللمجتمع الدولي في ذكرى النكبة، بأننا لن ننسى ولن نغفر، وسننتزع حقوقنا مهما طال الزمن أو قصر. ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الذكرى السنوية الحادية والسبعين لإحياء ذكرى النكبة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/5/2019 في مخيمات العودة الخمسة، والتي ستبدأ من بعد الظهر مباشرة حتى الساعة الخامسة مساءً، بحسب "معا" الفلسطينية.

وأكد ماهر مزهر في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في أعقاب اجتماع لها بمدينة غزة على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، محذرا الاحتلال من ارتكاب أية حماقات بحق المتظاهرين السلميين.ودعا مزهر الفلسطينيين للمشاركة الواسعة غداً في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة" والتي نؤكد فيها على رفضنا لكل المشاريع التصفوية وفي مقدمتها