فلكية جدة: التربيع الأول يزين سماء رمضان السبت

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن قمر التربيع الأول يرصد مساء يوم السبت 6 رمضان 1440 الموافق 11 مايو 2019 (حسب تقويم أم القرى) بسماء السعودية والوطن العربي.

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وسيشرق القمر عند الظهر ويصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس حيث سيكون فوق رأس الراصد مباشرة وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي، وبعد ذلك سيقع القمر في لحظة التربيع الأول عند الساعه 4:12 فجر الأحد بتوقيت السعودية (1:12 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.