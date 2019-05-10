الصين تتعهد بتدابير مضادة بعد زيادة الرسوم الجمركية بقرار أمريكي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، أنها ستتخذ تدابير مضادة بعد سريان زيادة في الرسوم الجمركية أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في بيان على موقع وزارة التجارة الصينية على شبكة الإنترنت نشر بعد دقائق من دخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ منتصف الليل بتوقيت واشنطن: "الولايات المتحدة رفعت الرسوم على صادرات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%".

وأضاف البيان: "تأسف الصين بشدة لأنه سيتعين عليها اتخاذ التدابير المضادة اللازمة".

وقالت الوزارة: "من المأمول أن تعمل الولايات المتحدة والصين معًا لحل المشكلات القائمة من خلال التعاون والتشاور".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلاده تأمل في العمل مع الولايات المتحدة بروح التعاون والاستقرار، موضحًا أن الحكومة الصينية ستنتظر حتى تنتهي المفاوضات في واشنطن من أجل الإعلان عن الخطوة القادمة.

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وتطال الزيادة في الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية مثل الشنط والأثاث وبعض أنواع المواد الغذائية.

وكانت الولايات المتحدة فرضت العام الماضي رسوما جمركية على واردات من السلع الصينية للسوق الأمريكية بقيمة 250 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم مماثلة على واردات أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار.

وليس أمام الحكومة الصينية مجالا كبيرا لفرض مزيد من الرسوم ردا على خطوة واشنطن، حيث أن إجمالي قيمة الواردات الأمريكية للسوق الصينية وصل إلى 3ر120 مليار دولار في عام 2018، ولكن يمكنها ان تجد سبلا أخرى لمعاقبة الشركات الأمريكية في الصين.

وأعربت الغرفة التجارية الأمريكية في الصين عن مخاوفها بشأن زيادة الرسوم الجمركية والتهديدات الصينية باتخاذ تدابير مضادة. ومع ذلك، قالت الغرفة إنها تدعم اي اتفاق " يحل القضايا الرئيسية والهيكلية" التي تواجه الشركات الأمريكية في الصين.

وكانت الغرفة التجارية الأمريكية في الصين قالت في الماضي إن العديد من الشركات الأمريكية تشعر بأنها غير مرحب بها في الصين وأنها تعامل بشكل غير عادل مقارنة بالشركات المحلية.