بـ 10 ملايين توقيع.. مطالب برلمانية أمريكية بإطلاق إجراءات عزل ترامب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قدم برلمانيون ديمقراطيون ومنظمات تقدمية، أمس الخميس، في واشنطن، عرائض وقعها أكثر من 10 ملايين شخص، مطالبين من الكونجرس بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي ترامب" target="_blank">دونالد ترامب.

وعرض النائبان رشيدة طليب وآل غرين وممثلو عدد من المنظمات بينها "موف أون" و"ويمنز مارش"، أمام مبنى الكونغرس مفتاح "يو إس بي" يتضمن هذه العرائض.

وصرحت رشيدة طليب التي تدعو إلى إقالة ترامب منذ أشهر "في مواجهة هذه الحقبة، هذه الحقبة القاتمة لبلدنا، حان الوقت، من وجهة نظري، للكفاح".

وكانت طليب، العضو في مجلس النواب منذ يناير، قدمت مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان الرئيس ارتكب أفعالا تبرر بدء إجراءات لعزله.

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وفي مواجهة الجناح التقدمي للحزب، يتبنى القادة الديمقراطيون موقفا أكثر اعتدالا، مؤكدين أن إجراءات العزل، التي لا تتمتع بالشعبية حسب استطلاعات الرأي، يمكن أن تؤدي إلى انقسام في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 325 مليون نسمة، مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستجرى في 2020.

ومن ناحية أخرى، وفي مواجهة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، يهيمن الجمهوريون على مجلس الشيوخ المكلف بالاستجواب في إجراءات العزل، ومن المرجح أن يبرئ ترامب.

ومنذ أسابيع توتر الوضع بين الديمقراطيين والبيت الأبيض الذي يرفض التعاون في عدد من التحقيقات البرلمانية، معتبرًا أن طلباتهم غير مبررة ودوافعها سياسية.

وهذا ما دفع رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديموقراطية نانسي بيلوسي، الخميس، إلى التصريح أن الولايات المتحدة تمر بأزمة دستورية بسبب رفض الرئيس ترامب التعاون مع التحقيقات العديدة التي تجريها لجان في الكونغرس بمجلسيه، ولا سيما بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.