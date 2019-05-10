دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

هناك توجه كبير حالياً نحو دعم التدوين الصوتي أو البودكاست، رأينا استثمارات سبوتيفاي وتعديل تطبيقها للاهتمام بهذا النوع من المحتوى، وكذلك تعديلات آبل التي أتاحت الاستماع للبودكاست من موقعها مباشرة، وهو ما ستفعله قوقل أيضاً.

والآن لو بحثت عن بودكاست ما عبر نسخة سطح الكتب من قوقل فإنه ستعرض ليس فقط نتائج بحث تخصه، بل أيضاً الحلقات الأخيرة مع عنوانها ومدتها وتاريخ نشرها، وبالضغط على زر التشغيل فإنه ينقلك مباشرة إلى موقع البودكاست لدى قوقل podcasts.google.com لتشغيل الحلقة فوراً والإطلاع على باقي التفاصيل الأخرى.

من شأن هذا الدعم الجديد ترويج خدمة البودكاست الخاصة بقوقل وأيضاً إتاحة الاستماع للبودكاست لمستخدمي هواتف آيفون حيث لا يتوفر تطبيق البودكاست من قوقل عليها بعد، بالتالي يمكنهم الاستماع عبر هواتفهم الذكية من خلال المتصفح.

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وبالدخول إلى موقع البودكاست لقوقل يمكنك التحكم بالمقاطع والتحرك نحو الأمام والخلف وتسريع التشغيل، ولو سجلت دخول بحساب قوقل فإنه يتم مزامنته مع حسابك على كافة أجهزتك.

ما ينقص الموقع حالياً أنه لا يسمح بتصفح باقي البودكاستات مباشرة من الموقع، بل هو فقط لتشغيل الحلقة التي اخترتها عبر نتائج البحث. من الواضح هذا الدعم هو لتنشيط استخدام موقع البودكاست من قوقل، ولا كان من الأفضل تشغيل الحلقة من نتائج البحث فوراً بدون الحاجة للدخول لأي موقع وسيط آخر.

التدوينة قوقل تتيح تشغيل البودكاست من نتائج البحث مباشرة ظهرت أولاً على عالم التقنية.