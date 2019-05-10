دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بهذه الكلمات هنأ رئيس شركة آبل المسلمين بشهر رمضان

هنأ تيم كوك، رئيس مجلس إدارة شركة آبل للمنتجات التكنولوجية، المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنيًا لجميع الأسر المسلمة حول العالم أن يكون الشهر مليئًا بالسلام والفرح.

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وغرد رئيس مجلس إدارة شركة آبل ـ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ـ قائلاً:"رمضان مبارك لكل من يراقبون حول العالم.. نتمنى لكم ولأفراد أسرتكم وأحبائكم شهرا مليئا بالسلام والوئام والفرح".

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وكان تيم كوك قد أشار خلال مقابلة أُجريت معه بفضائية سي إن بي سي إلى أن شركة آبل تشتري كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كمتوسط شركة جديدة.المزيد:

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