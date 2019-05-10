دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتسآب سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة الذكية

كشف تطبيق واتسآب أنه سيتوقف عن العمل على الأجهزة الذكية العاملة بنظام تشغيل ويندوز فون خلال أشهر، وهي الخطوة التي قد يتضرر منها الكثير من المستخدمين حول العالم، بحسب ما ذكرت تقارير تقنية.

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وقال القائمون على تطبيق التراسل الفوري الشهير أن الهواتف المدعومة بنظام تشغيل ويندوز فون لن يعمل عليها تطبيق واتسآب بداية من ديسمبر القادم.

وأوضحوا بقولهم أنهم لم يعودوا يعملون على تطوير أنظمة التشغيل القديمة، وهو ما قد يترتب عليه إيقاف بعض المميزات عن العمل في أي وقت.

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وذكرت التقارير أن شركة مايكروسوفت كانت أطلقت نظام تشغيلها ويندوز فون في 2010، إلا أنه لم يحقق نجاحًا مماثلًا لمنافسيه، خاصة وأن الشركة المعروفة لم تقم بتطويره بالشكل الذي أرضى المستخدمين.

وقد أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا أنها لن تقوم بتزويد هواتفها الذكية الجديدة بنظام تشغيل ويندوز فون، كما نصحت المستخدمين بشراء الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل آي أو إس أو أندرويد.

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ومن المتوقع أن يتضرر الآلاف من المستخدمين للهواتف العاملة بنظام تشغيل ويندوز فون عندما يتوقف تطبيق التراسل الفوري الشهير واتسآب على أجهزتهم، وذلك وفقًا لما جاء في التقارير.المزيد:

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