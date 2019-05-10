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وأفادت وكالة "سانا" أن الجيش السوري نفذ "عمليات مركزة على محاور تحرك إرهابيي "النصرة" من خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي باتجاه المناطق المحررة بريف حماة الشمالي".
© Sputnik . Morad Saed
وسيطر الجيش السوري أمس الخميس على بلدة قلعة المضيق وعدد من القرى المجاورة لها بعد يوم من سيطرته على بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي.
وكان الجيش السوري تصدى أمس الخميس لمحاولة تسلل هجومية من قبل تنظيمات "حراس الدين" و"أنصار المجاهدين" التابعة لتنظيم "النصرة" على محور أبو الضهور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وأعلن الجيش السوري اليوم الجمعة تصديه لهجوم عنيف شنه مسلحو "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة سابقا (المحظورة في روسيا وعدة دول) على بلدة كفر نبودة، والتي سيطر عليها الجيش منذ يومين خلال عملياته لاستعادة السيطرة على ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب.
وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "مسلحي تحرير الشام شنوا هجوماً عنيفاً على جبهة كفر نبودة من جهة قرية القصابية جنوب مدينة إدلب وناحية خان شيخون في منطقة معرة النعمان بريف إدلب لوقف تقدم الجيش باتجاه البلدتين".
وأضاف المصدر أن "الجيش تمكن من التصدي للهجوم وكبّد المسلحين خسائر في العديد والعتاد".
© Sputnik . Matni M.
خارطة عملية تحرير إدلب السورية
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحرير كفرنبودة والمضيق... الجيش السوري يستهدف "النصرة" بالقرب من خان شيخون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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