هيئة الإغاثة التركية تواصل تقديم مساعداتها لليمنيين

الجوف/سعيد إيبيجي/الخليج 365
قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) مساعدات إنسانية، للمحتاجين في مدن مأرب والجوف وسيئون.
ووزعت الهيئة على المحتاجين مواد غذائية للكبار وأخرى الأطفال وحصص من اللحم، وذلك في إطار حملة المساعدات الرمضانية في 120 دولة حول العالم.
وفي حديث للأناضول أشار محمود فاروق أوزتورك، أنّ طواقم الهيئة وزعت 950 طرداً غذائيا، من طرود الطحين والأرز والسكر والسمن والمعلبات الغذائية، وحصصا من اللحم على 400 عائلة.
كما نظمت الهيئة موائد إفطار لألفين و350 يمني، ووزعت 10 صهاريج من المياه الصالحة للشرب.
وأوضح أوزتورك، أنهم وزعوا منذ بداية رمضان 3 آلاف حصة غذائية، وقدموا الإفطار لـ 10 آلاف شخص.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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