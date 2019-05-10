180 ألفا أدوا صلاة الجمعة الأولى من رمضان في "الأقصى"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365



أدى 180 الف فلسطيني صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة رغم القيود الإسرائيلية.



وقال الشيخ عزام الخطيب ،مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس، لوكالة الخليج 365 إن 180 الف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.



ومنعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية وجميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة.



وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في شوارع المدينة منذ ساعات صباح اليوم.



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وبدأ توافد الفلسطينيين من سكان القدس والمدن والبلدات العربية في الداخل والنساء ومن هم فوق سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية منذ ساعات صباح اليوم.



وحيا الشيخ احمد سليم،وخطيب الأقصى، في خطبة الجمعة الفلسطينيين الذين جاءوا إلى المسجد الأقصى "لتأكيد تمسكهم بقبلتهم الاولى".



ودعا الشيخ سليم الفلسطينيين الى الوحدة لمواجهة التحديات وعلى رأسها صفقة القرن الامريكية".

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