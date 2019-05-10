توجيهات من #النيابة_العامة بسرعة توقيف شخص تحرَّش بفتاة

صحيفة الخليج الالكترونية أصدر النائب العام توجيهه بالقبض على شخصٍ تحرَّش بفتاة في أثناء وجودها بسيارتها. Advertisements جاء ذلك بعد التثبُّت من مقطع فيديو متداول رصدته وحدة الرصد في النيابة العامة، ولكون الواقعة تتعلّق بالسلوك الصادر محل التجريم طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرُّش. وتضمن التوجيه ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المتهم وفق النظام.

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