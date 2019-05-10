توقعات #الطقس: فرصة #هطول_أمطار رعدية على #الرياض و #الشرقية والمرتفعات

الخليج - واس

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات (نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، كذلك على منطقتَي الرياض والشرقية)، كما يُتوقع تأثير العوالق الترابية في أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14 – 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.