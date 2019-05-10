بلدية أجياد تضبط اكثر من 70 بائع متجول

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صحيفة الخليج الإلكترونية
تمكنت بلدية أجياد الفرعية بالتعاون مع لجنة مكافحة الظواهر السلبية بإمارة منطقة مكة المكرمة من ضبط اكثر من ٧٠ بائع متجول خلال الثلاث أيام الماضية ،
وضبطت فرق البلدية بائعين متجولين من جنسيات مختلفة قبل تسليمهم للجهات المختصة ، كما صادرت كميات كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة لتوزيعها على الصائمين وتمت مصادرة أكثر من ١٢٠ عربة وكمية كبيرة من الخردوات ،
وقال رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي : توجيهات أمين العاصمة المقدسة تهدف إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام وذلك بإشراف مباشر من معالي أمين العاصمة .
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