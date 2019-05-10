بلدية أجياد تضبط اكثر من 70 بائع متجول

صحيفة الخليج الإلكترونية

تمكنت بلدية أجياد الفرعية بالتعاون مع لجنة مكافحة الظواهر السلبية بإمارة منطقة مكة المكرمة من ضبط اكثر من ٧٠ بائع متجول خلال الثلاث أيام الماضية ،

وضبطت فرق البلدية بائعين متجولين من جنسيات مختلفة قبل تسليمهم للجهات المختصة ، كما صادرت كميات كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة لتوزيعها على الصائمين وتمت مصادرة أكثر من ١٢٠ عربة وكمية كبيرة من الخردوات ،

وقال رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي : توجيهات أمين العاصمة المقدسة تهدف إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام وذلك بإشراف مباشر من معالي أمين العاصمة .