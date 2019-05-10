إغلاق 10 مطاعم في مكة

صحيفة الخليج الإلكترونية

أغلقت بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مساء أمس الأربعاء، 10 مطاعم مخالفة للاشتراطات الصحية في المنطقة المركزية وذلك بعد الكشف عليها من قِبَل المراقبين الصحيين وملاحظة تدني مستوى جودة الغذاء المقدم ومصادرة أكثر من 200 كجم مواد غذائية فاسدة.

وصادر قسم الرقابة الصحية وأتلف 200 كجم من الدجاج ومواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وأوانٍ غير صالحة.