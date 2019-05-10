تفجير انتحاري في مدينة الصدر في بغداد

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قال الجيش العراقي اليوم الخميس إن انتحاريا قتل وأصاب عددا من المدنيين في سوق ببغداد.

وقال مسؤول بالشرطة العراقية إن الانفجار الذي وقع بحي مدينة الصدر في بغداد كان تفجيرا محكوما ولم يؤد إلى سقوط قتلى أو مصابين.

وقال العقيد جمال حميد لرويترز إنه تم العثور على طرد بجانب طريق قرب سوق وقام بتفجيره فريق مشترك من الشرطة والجيش أرسلته قيادة عمليات بغداد.

وكان بيان أصدره الجيش في وقت سابق قد وصف التفجير بأنه انتحاري وقال إنه أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وقع هجوم المساء بعد أيام من بداية شهر رمضان.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان إن قوات الأمن حاصرت الانتحاري قبل أن يفجر حزاما ناسفا.

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ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلن العراق النصر على الدولة الإسلامية في 2017، بعد ثلاث سنوات من استيلاء التنظيم المتشدد على مساحات شاسعة من أراضي البلاد. وغير مقاتلوه منذ ذلك الحين أساليبهم ليركزوا على هجمات حرب العصابات.

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