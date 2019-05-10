الأمم المتحدة تقيم الضرر في صوامع الحبوب قرب الحديدة

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وقال فيروسيل في إفادة صحفية في جنيف "أي ضرر في مخزونات الغذاء الإنسانية غير مقبول سواء كان استهدافا متعمدا أو ضررا غير مباشر في وقت لا يزال ملايين اليمنيين يعانون من نقص شديد في الغذاء"، بحسب رويترز.
© REUTERS / Khaled Abdullah
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، ورئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام في بيان على "تويتر" إن اللقاء ناقش "آخر المستجدات بخصوص مسار اتفاق السويد خاصة الحديدة والعراقيل التي يختلقها الطرف الآخر للحيلولة دون التقدم والتنفيذ".
وأضاف أنه جرى "مناقشة مجموعة من المواضيع التي تتعلق بالوضع الإنساني وتفاقم المعاناة لدى الشعب اليمني جراء الكثير من الإجراءات التعسفية التي تمارسها السعودية والامارات وما يقدم لهما من غطاء دولي تمنحه أمريكا وبريطانيا".
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