شكرا لقرائتكم "الوفاء للمقاومة": لتسهم المصارف بدور وازن في خفض العجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 23:31

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" ان الاجراءات المطلوبة عشية إنجاز الحكومة للموازنة وإحالتها على المجلس النيابي، للحد من الازمة المالية الخانقة، وانقاذ البلاد من تداعياتها "تتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات جادة للاصلاح المالي والاقتصادي، ومكافحة الفساد والحد من الهدر ووقف التهرب الضريبي والانفاق غير المجدي، كما تتطلب من المصارف ان تتحمل مسؤوليتها الوطنية وتسهم بدور وازن في خفض العجز، وتحقيق مصلحتها في اطار المصلحة الوطنية لبلاد".



ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد أن "الإنجاز المهم الذي تمثل بإعادة تكوين الحسابات المالية العامة للدولة، يجب أن يكتمل بالتدقيق المحاسبي في ديوان المحاسبة، وذلك قبل مناقشة موازنة العام 2019"، معتبرة "أن اقتصار التدقيق الآن على قطع حساب العام 2017 لن يجيب عن الاسئلة المطروحة، بل لا بد من انجاز التدقيق بدءا من حسابات العام 1997 وصولا الى العام 2017".

وإذ هنأت الكتلة "المسلمين كافة في لبنان والعالم، بحلول شهر رمضان المبارك، فإنها ترجو الله عز وجل أن يمن على اللبنانيين جميعا بالتفاهم والتوافق وببركة العيش الواحد الذي تسوده الإلفه والمحبة والتعاون".