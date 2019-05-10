شكرا لقرائتكم إخفاق اجتماع بكركي بين بستاني والمعترضين في الحل يرفع منسوب التوتر بين أهالي المنصورية والقوى الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 23:11

واصل اهالي المنصورية - عين سعادة اعتصامهم رفضا لمد خطوط التوتر العالي. في الموازاة، احتضنت بكركي سلسلة اجتماعات لمعالجة الموضوع. ورأس البطريرك الماروني بشارة الراعي اجتماعاً ضمّ وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني والنائبين سامي الجميل والياس حنكش ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومختاري عين سعادة ورومية للبحث في ملف وصلة المنصورية.



لليوم الثالث على التوالي يعتصم أهالي المنصورية، وقد افترشوا الأرض قاطعين الطريق من جهة والقوى الأمنية من الجهة المقابلة في وقت تقوم الفرق الفنية بأعماله، وقد فوجئ ألأهالي بأعداد كبيرة من القوى الامنية تدخل فجرا أراضي المطرانية حيث كنيسة سانت تريز وتقفل كل الطرق المؤدية وتمنع المواطنين في المنطقة من الدخول اليها للمشاركة في الصلاة الصباحية. وترافق ذلك مع استمرار المساعي التي يقوم بها البطريرك الراعي لإيجاد حلّ لقضيّة مدّ خطوط التوتر العالي. وفي السياق، لبّى النائب ابراهيم كنعان دعوة البطريرك صباح اليوم الى لقاء، استهل بفطور، بحث في الملف والحلول المقترحة.

وقال كنعان: "وضعت صاحب الغبطة في تفاصيل الملف الذي أتابعه منذ العام 2005، كما وضعت بين يديه بعض الأفكار المتوافرة عندي والتي يمكن ان تشكل نوعا من الخرق في هذا الملف الشائك".

وأضاف "سيدنا البطريرك متفهم ولديه كل الرغبة والارادة للوصول الى حل، اذ لا يجوز ان يستمر الموضوع على ما هو عليه، لا بالنسبة للأهالي ولا للحكومة ولا لوزارة الطاقة. ونتمنى ان تسهم الأفكار التي بحثتها مع البطريرك والتي أتحفظ عن ذكرها راهنا، وستطرح في الإجتماع اللاحق الذي سيحصل في الوصول الى حل. وأتمنى على الجميع التراجع خطوة الى الوراء والبحث بهدوء، وترك المجال للعلم والقانون وحقوق الأهالي في معالجة تأخذ في الاعتبار هواجسهم، لاحداث خرق، لا سيما أن الملف في يد سيدنا، ولنا مصلحة جميعا في أن ينتهي بخير وسلام".

وتابع: "التقيت أمس الأب داني افرام مع عدد من الاشخاص الذين يمثلون المنطقة، وكان هناك رأي بوقف الأعمال ريثما يأخذ الحوار مجراه، وجرت محاولة على هذا الصعيد، لكننا اصطدمنا بتقنيات قانونية لها علاقة بقرار مجلس الوزراء والتعليمات المعطاة للتنفيذ. فالأجهزة الأمنية والقضائية تنفذ قرارا سياسيا. وفي ضوء طاولة الحوار التي بدأتها صباحا مع البطريرك، والتي ستستكمل في اجتماعات أخرى مع المعنيين بالملف، نتمنى ان نتوصل الى سحب التشنج والتوتر".

اقتراحات كنعان

وفي السياق، افادت المعلومات ان كنعان وضع البطريرك الراعي في صورة كل المسار التاريخي لملف التوتر العالي في المنصورية منذ ان تسلّم الملف عند انتخابه نائباً في العام ٢٠٠٥ الى اليوم، والدراسات والاحتمالات التي درست محلياً ودولياً، وبعض الاقتراحات العملية التي يمكن ان تحدث خرقاً، وهو ما يتوقف على تجاوب الاطراف المعنية. وعلم ان من بين الاقتراحات، ما سبق لمجلس الوزراء ان اقره في العام ٢٠١٢ من سقف مالي تحت عنوان التعويضات، اضافة الى افكار اخرى مطروحة تتكامل مع هذا الاقتراح.

الراعي: ما بدنا تخبطو بعض

ورأس الراعي بعد ذلك اجتماعاً ضمّ الوزيرة بستاني والنائبين الجميل وحنكش وحايك للبحث في الملف. وقال الراعي للمتحاورين ممازحا "ما بدنا تخبطو بعض". فردّت البستاني قائلة: "نحترم حضورك، وأتينا لنتفاهم".

لا اتفاق

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وبعد الاجتماع قال حنكش: "لم نتوصل الى اتفاق على حل"، مشيرا الى "أننا وضعنا هواجسنا لدى البطريرك وهو سيجري اتصالات لتخفيف الاحتقان على الارض ونأمل أن تتألف لجنة حيادية". وقالت مصادر المجتمعين في بكركي: "إن الحل الوحيد الذي عرضته البستاني هو شراء الشقق من الاهالي"، مؤكدة أن "الخطة مستمرة لانها حصلت على موافقة الحكومة ورفضت اقتراح الجميل وحنكش بإنشاء لجنة محايدة من الخبراء".

بيان بكركي

أما الصرح، فأعلن في بيان أن "المجتمعين شجبوا ما حصل أمس وصباح اليوم من تصادم عنفي بين القوى الأمنية وأهالي بلدة المنصورية، وأجمعوا على ضرورة إيقافه فورا"، مشيرا الى أن "المشاركين اطلعوا على ملف الدراسات لدى وزارة الطاقة والتي أجريت منذ اكثر من 15 سنة وكانت ملاحظات واستيضاحات في شأنها، الامر الذي يقتضي مراجعة السلطات المعنية من أجل إيجاد مخرج يساهم في متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة للكهرباء لصالح كل اللبنانيين وفي الوقت عينه ينزع هواجس السكان المعنيين ويجنبهم الضرر الصحي الذي يتخوفون منه"، مضيفا أن "البطريرك ووزيرة الطاقة سيقومان بهذه المراجعة". وأشار الى أن "لا يمكن وقف خطة الكهرباء لأن هذا شأن عام اتخذ فيه قرار في مجلس الوزراء".

توتر وتدافع

واثر الاعلان عن عدم توصل اجتماع بكركي الى حل، تجدد التوتر بين الاهالي والقوى الامنية في المنصورية، ووصل الاهالي للمرة الأولى إلى أقرب نقطة حيث تتمّ أعمال مدّ شبكة خطوط التوتر العالي، ما ادى الى تدافع. وطالب كاهن الرعية بوقف الاشغال، قائلا: "لدى الاهالي مخاوف وانزعاج ويجب ان نقف الى جانبهم، ومطلبنا وقف الاشغال اليوم، ولوضع الامور العلمية على الطاولة ويتخذ القرار المناسب".

وكانت التحرّكات المعترضة تواصلت منذ الصباح، في ظلّ إصرارٍ رسمي على متابعة المشروع، وهو ما عبّر عنه النائب حنكش الذي غرّد صباحاً عبر "تويتر" "رغم كل مساعي البطريرك للتهدئة وإظهار حسن نية من قبل السكان والأهالي وقبل إجتماعنا ببضع ساعات مع الوزيرة البستاني في بكركي، يغدرون مجدداً ويقتحمون أرض كنيسة سانت تيريز ويقفلون كل الطرقات المؤدية إليها".

مطرانية بيروت

من جانبها، علقت أمانة سر مطرانية بيروت المارونية على تطورات المنصورية، وقالت في بيان: "فيما كنا ننتظر مع جميع اللبنانيين النتائج المرجوة من الاجتماع المقرَّر هذا الصباح في بكركي برئاسة البطريرك الراعي مع المعنيين، فوجئنا فجر اليوم بالقوى الأمنية تقتحم أرض الوقف التابعة لنا في محلة القديسة تريز – بيت مري من دون انتظار أن يفتح لها وكيل الوقف المتواجد هناك بوابة المكان، فأقدم عناصرها على كسرها وخلعها، كما أغلقوا جميع الطرقات المؤدية الى الكنيسة فحرموا المؤمنين من الدخول اليها للصلاة حسب المعتاد". وإزاء ما حصل يهمنا أن نعلن أننا "لا نريد أن يكون لأرض الوقف حرمة خاصة دون أراضي الناس، بل نحتكم الى القانون. ووعدنا المسؤولون بأن يصدروا قرارًا إداريًّا للدخول الى سائر الأراضي ولكنَّ أحدًا من المالكين لم يُبلَّغ أي قرار من هذا النوع. ولا نعرف حتى وضعه القانوني، فهل هو استملاك أم غير ذلك. ومن المعروف أن مرور هذه الخطوط في أراضي الناس تفقدها قيمتها الى أكثر من النصف، وبالتالي يترتب على الدولة استملاك ما يلزم منها وفق ما تقتضي القوانين. ويبقى السؤال الأهم: هل سيرتب ذلك على الدولة مصاريف أقل من تمرير بعض الخطوط تحت الأرض؟".

وأضافت :"أكد المسؤولون بموجب دراسات قديمة تعود الى أكثر من 10 سنوات أن لا ضرر من تمرير هذه الخطوط، بينما الدراسات الحديثة تثبت العكس"، داعية الى "التوافق بين الحكومة والاهالي قبل الإقدام على أي عمل. فإذا أثبتت لجنة فنية محايدة وقوع الضرر على اهل المنصورية يجب على الدولة أن تنزع هذه الخطوط حتى من الأماكن التي مُدَّت فيها سابقًا، مثل منطقة طرابلس، وعرمون وصور وبصاليم والبقاع... فالناس سواسية في السراء والضراء".

وشددت على "أننا لا نريد مواجهة القوى الأمنية بالناس العزَّل بل ندعو للجوء الى القضاء لإحقاق الحق وتثبيت دولة القانون التي ترعى شؤون الناس فتعطيهم الكهرباء على سبيل المثال من دون أن تأخذ منهم صحتهم وحياتهم"، مشيرة الى أن "مشهدية طرح خادم رعية الديشونية للروم الكاثوليك الأب سليم بطاني أرضًا آلمتنا جدًا".

من جهته، توّجه النائب نديم الجميّل منذ الصباح الباكر الى المنصورية مُعلناً "تضامنه مع مطالب الأهالي المعترضين على مد كابلات التوّتر العالي". وشهد الجميّل المواجهات بين القوى الأمنية والأهالي التي أدت الى وقوع الأب سليم بطاني كاهن رعية مار يوحنا في الديشونية وغيابه عن الوعي. وأسف الجميّل لــــ"تعنّت السلطة في قراراتها" داعياً الى "التروّي والبحث عن حلول جديدة غير التي اتُخذت منذ عشر سنوات رغم التطور في معالجة هذه الأمور على الصعيد العالمي"، مؤكداً أن "هناك تقنيات جديدة تعتمدها دول عدة لمنع الضرر عن المواطنين". وأكد "استمرار دعمه لمطالب الأهالي المحقة والوقوف الى جانبهم حفاظاً على أرواحهم وصحة أولادهم".