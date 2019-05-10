شكرا لقرائتكم بوتين يشيد بالقوة العسكرية الروسية في احتفالات "يوم النصر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب - | منذ 14 ساعة في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 18:11

تعهد الرئيس فلاديمير بوتين ضمان استمرار القوة العسكرية الروسية فيما تحيي بلاده الخميس "يوم النصر" في الحرب العالمية الثانية، وهو حدث بات يكتسب اهمية متزايدة خلال عهده المستمر منذ عقدين.



والقى بوتين خطابا امام آلاف من الجنود وقدامى المحاربين في الساحة الحمراء في بداية العرض السنوي الذي شهد استعراض مئات القطع العسكرية في شوارع موسكو.

وقال بوتين إنّ "دروس حروب الماضي لا تزال مناسبة مرة اخرى. لقد قمنا وسنقوم بكل ما هو ضروري لضمان الإمكانات العالية لقواتنا المسلحة".

وأضاف أنّ اولئك الذين خدموا في الجيش الروسي الحديث يتذكرون "قسم" الجنود السوفيات الذين قاتلوا قوات ألمانيا النازية، "أموت لكنني لن استسلم". وطلب الرئيس الروسي من الحشود الوقوف دقيقة صمت فيما دقت ساعة الكرملين.

وحضر الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف البالغ 88 عاما والممثل ستيفن سيغال، وهو مؤيد بارز لبوتين، الاحتفالات في الساحة الحمراء مع لفيف من الشخصيات الروسية البارزة.

وتستمر العطلة الرسمية يومين احتفالا بالنصر في الحرب العالمية الثانية. وتأتي هذا العام وسط توتر متصاعد مع الغرب ومخاوف من اندلاع سباق تسلح روسي أميركي جديد.

واقيمت عروض عسكرية واحتفالات في مدن في ارجاء البلاد، من كالينينغراد المنطقة الروسية التي تحيط بها بولندا وليتوانيا في اوروبا إلى جزيرة سخالين في اقصى شرق البلاد قرب اليابان.

وفي شوارع موسكو، اصطفت الحشود ملوحة بأعلام وهي تشاهد الدبابات والجنود المشاركين في العرض.

وبين هؤلاء أطفال ارتدوا بزات عسكرية، وهو تقليد بات رائجا في روسيا في السنوات الأخيرة لكنه أثار جدلا كبيرا. وسبق احتفالات "يوم النصر" بيع قبعات عسكرية وأسلحة العاب في المتاجر الروسية.

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وشارك الآلاف في مسيرة "الفوج الخالد" وحمل المشاركون صورا وميداليات لذويهم الذين شاركوا في الحرب.

وباتت احتفالات "يوم النصر" حدثا سنويا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فيما بدأ تنظيم مسيرة "اليوم الخالد" في العام 2012.

ومذاك تروج السلطات للمسيرة بكثافة في الإعلام الرسمي وتقوم السلطات المحلية بطبع صور الجنود الروس لذويهم مجانا.

وأفاد نحو نصف الروس أنهم يعتزمون المشاركة في فعاليات "يوم النصر" هذا العام، وفق ما أفاد استطلاع أجراه مركز روسي محلي.

وخلال السنوات الأخيرة، عززت روسيا أنشطتها العسكرية خارجيا، إذ تدخلت الى جانب نظام الرئيس بشار الاسد في الحرب في سورية ودعمت المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وشارك نحو 750 عسكريا الخميس في احتفال "يوم النصر" في القاعدة الجوية الروسية في مدينة حميميم السورية، على ما أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان.

وتسعى روسيا، التي أعلنت أخيرا أنها ستعزز وجودها العسكري في القطب الشمالي، لتأكيد نفوذها في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وبث التلفزيون الروسي وقائع مسيرات من مناطق الاتحاد السوفياتي السابق، بينها "جمهورية" لوغانسك غير المعترف بها في شرق اوكرانيا والتي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو.

وأسفر النزاع في اوكرانيا عن مقتل نحو 13 الف شخص في السنوات الخمس الأخيرة.