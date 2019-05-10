السودان.. إحباط تهريب كميات كبيرة من الذهب بطائرة خاصة

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وذكر مكتب الإعلام الإلكتروني التابع لقوات الدعم السريع أن تحقيقا يجري بشأن الواقعة، فيما ينتظر أن تهبط الطائرة بمطار الخرطوم الدولي في غضون الساعات القليلة المقبلة.
وقالت القوات إن الضبطية جاءت "في إطار الدور الكبير الذي تقوم به قوات الدعم السريع في حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ مكتسبات البلاد وثرواتها".
وأكدت القوات على "يقظتها التامة وسرعتها العالية في حسم كل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني".
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المحتجة السودانية آلاء صلاح تدعو إلى "إسقاط النظام ككل"
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