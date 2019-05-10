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السودان.. إحباط تهريب كميات كبيرة من الذهب بطائرة خاصة

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كميات كبيرة من الذهب جرى ضبطها دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab كميات كبيرة من الذهب جرى ضبطها أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الخميس، أنها تمكنت من ضبط طائرة خاصة تابعة لشركة أجنبية، أثناء شروعها في تهريب كميات كبيرة من الذهب بولاية نهر النيل.

وذكر مكتب الإعلام الإلكتروني التابع لقوات الدعم السريع أن تحقيقا يجري بشأن الواقعة، فيما ينتظر أن تهبط الطائرة بمطار الخرطوم الدولي في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وقالت القوات إن الضبطية جاءت "في إطار الدور الكبير الذي تقوم به قوات الدعم السريع في حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ مكتسبات البلاد وثرواتها".

وأكدت القوات على "يقظتها التامة وسرعتها العالية في حسم كل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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